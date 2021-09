SnowRunner: Zwei ikonische Jeep-Trucks in der Garage

Autor:, in / SnowRunner

In Zusammenarbeit mit Jeep sind Saber Interactive und Focus Home Interactive stolz, ankündigen zu dürfen, dass zwei ikonische Jeep-Trucks in der SnowRunner-Garage eingetroffen sind! Sie sind jetzt zum Kauf als eigenständige DLCs für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC verfügbar, sodass Besitzer von SnowRunner mit diesen hochperformanten Scouts auf Spritztour gehen können.

Der CJ-7 „Renegade“ und der Wrangler-Rubicon sind Scout-Leichtgewichte mit kraftvollen, modernen Motoren und sind problemlos dazu imstande, seichten bis mitteltiefen Schlamm zu durchqueren. Die Charakteristische Radaufhängung von Jeep ist außerdem außerordentlich leistungsfähig, wenn es darum geht, Felsen und sonstiges holpriges Terrain zu überqueren.

Das Jeep Dual Pack ist jetzt zum Kauf auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC als eigenständiger DLC verfügbar für 5,99 Euro verfügbar. Xbox Game Pass-Abonnenten erhalten einen Rabatt beim Kauf.

Hier gibt es noch weitere Bilder zum Jeep: