SnowRunner: Public Energy Erweiterung angekündigt

Ende Januar geht es in der Public Energy Erweiterung für SnowRunner zurück in die USA.

Das Off-Road-Spiel SnowRunner von Saber Interactive und Focus Entertainment, kehrt mit seiner dritten Erweiterung in die USA zurück: Season 12: Public Energy wird am 31. Januar für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac und PC veröffentlicht.

Season 12 ist für alle Besitzer des Year 3 Pass und der 3-Year Anniversary Edition kostenlos erhältlich und bringt die Spieler nach North Carolina mit vier neuen Karten, zwei neuen Fahrzeugen und einer Reihe neuer Aktivitäten.

Ein Satz von 10 neuen Aufklebern wird ebenfalls als kostenloses Update für alle Spieler verfügbar sein.

North Carolina braucht in Saison 12 ein neues Kraftwerk!

Die Regierung des Bundesstaates North Carolina braucht eure Hilfe, um ein Atomkraftwerk zu errichten! Beteiligt euch am Bau des Kernreaktors und der dazugehörigen Anlagen, indem ihr mit euren Lastwagen wertvolle Fracht und Ausrüstung anliefert.

Wenn ihr nicht gerade auf Bau- und Wartungsmissionen unterwegs seid, werdet ihr gebeten, den örtlichen Landwirten unter die Arme zu greifen und den örtlichen Institutionen bei der Überwachung der Umweltverschmutzung zu helfen.

Um euch bei euren verschiedenen Missionen zu unterstützen, werden zwei neue Fahrzeuge in eure Garage kommen: der MTB 8106 Rock Grinder und der FEMM 37-AT. Der MTB 8106 ist dank seiner fantastischen Bodenfreiheit und seines aufrüstbaren Motors, der ihm eine überragende Kraftstoffeffizienz verleiht, ein formidabler Scout – perfekt, um Scout-Anhänger zu ziehen, ohne ins Schwitzen zu geraten.

Für die schwierigsten Aufgaben ist der FEMM 37-AT jedoch ein imposanter Schwerlasttransporter, der jedes Gelände bewältigen und jede Ladung ohne Einschränkungen transportieren kann.