Sociable Soccer: Fußballspiel soll April 2022 für Konsolen und PC erscheinen

Tower Studios und Kiss Publishing geben bekannt, dass das nur über Apple Arcade erhältliche Fußballspiel Sociable Soccer im April 2022 für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC veröffentlicht werden soll.

Kiss Mitbegründer und CEO Darryl Still dazu: „Unser Zieldatum ist der 17. April 2022, für Ostern nächsten Jahres. Die PC-Version hat die Nase vorn, aber alle Konsolenversionen werden zur gleichen Zeit erscheinen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch.“

Entwickler Jon Hare bestätigte, dass die erste PC-/Konsolenversion des Spiels als Sociable Soccer 2022 gebrandet sein wird. Er begann mit der Arbeit am Spiel bereits 2008.

„Wir hatten 2006 das Sensible Soccer-Update gemacht, also hatte ich einige Ideen für ein Fußballspiel, und ich wollte es auf dem Konzept aufbauen, dass wir als Fußballfans eigentlich alle wissen, zu welchem Clan wir in der Fußballwelt tendieren“, erklärt er.

2015 schloss er sich mit dem in Helsinki ansässigen Unternehmen Combo Breaker zusammen, das die Entwicklung übernommen hat, und startete eine erfolglose Kickstarter-Kampagne.

„Wir entschieden uns für einen Preis von 300.000 £. Im Nachhinein betrachtet war das viel zu niedrig, aber eigentlich viel zu hoch für Kickstarter. Nach einer Woche wurde uns klar, dass wir das Ziel einfach nicht erreichen würden. Also zogen wir die Kickstarter-Aktion zurück, beschlossen aber, die Entwicklung fortzusetzen.“

Publisher Rogue veröffentlichte Sociable Soccer im November 2019 auf Apple Arcade, und es folgten zwei weitere Versionen namens Sociable Soccer 2020 und 2021. Jon Hare freut sich jetzt auf die Veröffentlichung auf PC und Konsolen.

„Ende Mai, nachdem wir geduldig nach dem richtigen Partner gesucht haben, ist es uns gelungen, einen Vertrag mit Kiss Publishing abzuschließen. Jetzt sind wir in der Lage, all die PC- und Konsolensachen zu aktivieren, die wir auf dem Handy nicht machen konnten. Grafisch können wir die Dinge natürlich noch weiter vorantreiben, und außerdem gibt es eine ganze Reihe von Features, die wir in das Spiel einbauen wollen und die wir jetzt auf der PC-/Konsolenseite anbieten können. Es ist also eine aufregende Zeit.“

Sociable Soccer 2022 soll laut Hare als vollständige Vision von allem werden, was die Entwickler machen wollen.

„Wir befinden uns derzeit in der Entwicklungsphase, also gibt es Features, die wir für die Version im April einbauen werden, und dann wird es weitere Features geben, die wir alle sechs Monate oder so herausbringen.“

Features wie eine verbesserte Animations-Engine sowie Optimierungen der Spielmechanik, der Ballmechanik und der Kamera sollen umgesetzt werden.

„Wir verzweigen die Entwicklung quasi in die nächste Generation der Engine.“

Ankündigt wurden auch Neuerungen am Clan-Clash-System, das freigeschaltet wird, wenn man Level 10 im Spiel erreicht hat, und mit dem man sein gewähltes Clan-Team gegen andere Spieler antreten lassen kann. Ebenso wird es ein verbessertes Legenden-System geben, das es den Spielern ermöglichen wird, legendäre Spieler aus ihren gewählten Vereinen und der gesamten Fußballwelt zu sammeln.