Splinter Cell Remake: Neue Konzeptbilder zum zwanzigsten Serien-Jubiläum

Ubisoft arbeitet aktuell an einem Remake zum Stealth-Klassiker Splinter Cell, dessen Ziel es ist, den Geist des Originals beizubehalten und das Spiel gleichzeitig für ein modernes Publikum anzupassen.

Zum zwanzigsten Jubiläum der Reihe, das erste Splinter Cell erschien am 18. November 2002, wurde ein Video veröffentlicht, (wie wir bereits berichtet haben), in dem die Entwickler dem revolutionären ersten Abenteuer von Sam Fisher huldigen. Obendrein wird auch das Remake thematisiert, zu welchem einige frühe Konzeptgrafiken gezeigt werden, die ihr euch in der Galerie anschauen könnt und die einige von euch in der ersten Meldung von uns übersehen haben:

Zum aktuellen Stand der Entwicklung äußern sich Creative Director Chris Auty und Associate Level Design Director Zavian Porter folgendermaßen:

„Wir sind noch sehr früh in der Produktion. Wir sind noch in der Prototypenphase. Wir wollen nichts überstürzen. Wir wollen sichergehen, dass wir das Spiel auf den Punkt bringen, dass wir alles richtig machen und dass wir ein absolut erstklassiges Erlebnis schaffen. Und wir werden für eine Weile in den Hintergrund treten, damit wir uns darauf konzentrieren können, das absolut bestmögliche Spiel zu entwickeln.“ „Wir wollen ein Remake der Spitzenklasse schaffen und die Qualität so weit wie möglich steigern. Das sollte uns helfen, eine gute Grundlage für die Zukunft der Serie zu schaffen.“