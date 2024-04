Splinter Cell Remake: Neuigkeiten auf der Ubisoft Forward 2024?

Als im Dezember 2021 die Entwicklung eines Splinter Cell Remakes angekündigt worden war, mussten Fans ihre Nachtsichtbrillen nach oben klappen, denn sie konnten es kaum glauben.

Mittlerweile sind einige Jahre vergangen und Ubisoft hatte schon lange keine Neuigkeiten mehr über Sam Fisher zu berichten.

Doch das könnte sich in diesem Jahr ändern.

Ein Update zu Splinter Cell Remake ist im Juni möglich. Ubisoft kündigte gestern mit dem 10. Juni den Termin für das diesjährige Showcase Ubisoft Forward an.

Welche Spiele bei der Veranstaltung gezeigt werden, dafür ist es aber wohl noch ein wenig zu früh.

Allerdings spekulieren Fans, dass das Splinter Cell Remake dabei ist. Warum? Ubisoft Toronto änderte auf Facebook seinen Header und tauschte ihn gegen die ikonische Splinter Cell-Grafik mit den drei grünen Lichtern aus, die für das Nachtsichtgerät stehen.

Erstes Marketing oder doch eher nur ein Zufall?

Maaaybe some news on Splinter Cell Remake.

Ubisoft Toronto changed their Facebook header and profile picture just yesterday. https://t.co/6KUXYmGjjs pic.twitter.com/bSwYCjbtkF

— MauroNL (@MauroNL3) April 3, 2024