Squirrel with a Gun: Das Eichhörnchen mit der Knarre kommt

Autor:, in / Squirrel with a Gun

Squirrel with a Gun erscheint später in diesem Jahr für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Maximum Entertainment hat offiziell bekannt gegeben, dass Squirrel with a Gun, das Ballerspiel mit dem Eichhörnchen, später in diesem Jahr für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen wird.

„Wir freuen uns, heute im Rahmen des Spring Games Showcase 2024 im MIX einen neuen Trailer zu Squirrel with a Gun zu präsentieren, der das komplizierte Leben der Eichhörnchen zeigt: Sie suchen sich schöne Bäume zum Wohnen, sammeln Nüsse zum Naschen und dezimieren Menschen, die ihnen Unrecht getan haben, mit einer Reihe von Schusswaffen. Außerdem sammeln sie gerne Eicheln. Dieses chaotische kleine Nagetier wird noch in diesem Jahr auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.“

In „Squirrel with a Gun“ seid ihr zu Beginn nichts weiter als ein Nagetier mit einem Traum. Sobald ihr jedoch mit einer der vielen Schusswaffen ausgestattet seid, die Eichhörnchen in der Natur so oft antreffen, werdet ihr eure Waffe einsetzen, um es mit den Agenten aufzunehmen, die euch jagen.

Verursacht Chaos, sammelt Nüsse, stehlt Kuchen und vieles mehr, um zu beweisen, dass ihr ein Nagetier seid, mit dem nicht zu spaßen ist!