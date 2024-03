Xbox Game Pass: Star Wars: Jedi Survivor ab April im Abo möglich

Autor:, in / Xbox Game Pass

Möglicherweise wird Star Wars Jedi: Survivor schon nächsten Monat im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement via EA Play spielbar sein.

Mit ein bisschen Glück könnt ihr schon nächsten Monat die Laserschwerter in Star Wars Jedi: Survivor im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement via EA Play schwingen. Sollte sich Electronic Arts an die Veröffentlichung wie beim Vorgänger orientieren, dann wird der Titel rund 12 Monate nach der Veröffentlichung zum Abo hinzugefügt.

Star Wars Jedi: Survivor erschien am 28. April 2023 und könnte somit gegen Ende des kommenden Monats im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement via EA Play spielbar sein.

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sollte es Neuigkeiten aus der weit entfernten Galaxy geben.