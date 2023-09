Star Wars Jedi 3: Teil 3 befindet sich in der Entwicklung

Autor:, in / Star Wars Jedi 3

Der US-amerikanischer Schauspieler, Cameron Riley Monaghan, hat offiziell bestätigt, dass sich Star Wars Jedi 3 in der Entwicklung befindet. Noch steht kein Name für die Fortsetzung fest und ein Veröffentlichungstermin steht ebenfalls noch in den Sternen. Dennoch können sich Star Wars Jedi-Fans über einen weiteren Teil freuen.