Xbox Game Pass: Rätselhafte Vorbereitungen für Call of Duty im Abo

Rätselhafter Hinweis zu Black Ops II im Abo! Anscheinend bereitet Microsoft alles für die ersten Call of Duty-Spiele im Xbox Game Pass vor.

Wer sich derzeit Call of Duty: Black Ops II auf der Xbox One oder der Xbox Series X/S kaufen möchte, bekommt einen rätselhaften Hinweis, der darauf deuten könnte, dass Microsoft im Hintergrund schon alles für die Veröffentlichung erster Call of Duty-Spiele im Xbox Game Pass vorbereitet.

Wer Call of Duty: Black Ops II auf der Xbox im Store kaufen möchte, bekommt in einigen Regionen den folgenden Hinweis:

„Sie erhalten diesen Artikel kostenlos mit Ihrem Spieleabonnement. Fahren Sie mit dem Auschecken fort und nutzen Sie ihn für immer!“

Derzeit ist unklar, ob es sich hierbei um einen Fehler handelt oder ob Microsoft tatsächlich schon die ersten Call of Duty-Spiele für den Xbox Game Pass vorbereitet, die nicht durch Sony und dessen Klauseln blockiert werden.