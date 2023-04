Star Wars Jedi: Survivor: Neue Details zum Abenteuer

Neue Gameplay-Vorschauen und Eindrücke von der internationalen Fachpresse haben neue Details für Star Wars Jedi: Survivor zum Vorschein gebracht.

Demnach wurde das Spiel in allen Aspekten verbessert, wirkt jetzt viel lebendiger und hat einiges zu bieten. So soll es Unmengen an Anpassungsmöglichkeiten für das Lichtschwert, das Aussehen eures Helden, dessen Frisur und Bartschnitt, Kleidung und vieles mehr geben. Der Editor wurde somit gehörig aufgewertet.

Doch damit nicht genug, denn es gibt zahlreiche neue Mobilitätsoptionen (Greifhaken, fliegende Reittiere), um euch euer Fortschreiten im Spiel auf den sieben Planeten zu erleichtern.

Drei der fünf Lichtschwert-Stufen standen bei der Vorschau zum Ausprobieren zur Verfügung und jede von ihnen verfügt über Fertigkeitsbäume zum Aufrüsten. Dazu gibt es fünf unterschiedliche Kampfhaltungen und ihr könnt Blaster- und Lichtschwert-Kombos ausführen. Neue Machtfähigkeiten dürfen natürlich nicht fehlen.

In der Semi-Open-World warten auf dem Hub-Planeten „Koboh“ etliche Nebenquests in der Stadt Rambler’s Reach, mit Shops, NPCs und vieles mehr auf euch. Je mehr ihr entdeckt, umso mehr schaltet ihr auf diesem Planeten frei und startet von dort aus neue Missionen. Die Stadt Rambler’s Reach erweitert sich somit mit eurem Fortschritt. Dazu gibt es einen Jedi-Kammerraum voller Rätsel, der ähnlich wie bei Zelda: Breath of the Wild funktionieren soll.

Rekrutiert ihr weitere NPCs, schaltet ihr neue Läden, Gegenstände und Nebenaufgaben frei. Koboh hat auch ein weites Gebiet zum Erkunden, mit geheimen Bossen, Sammelobjekten und mehr zu bieten.

Weitere Details und den bspw. den Editor könnt ihr euch hier in Aktion anschauen: