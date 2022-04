Star Wars Next: Gerücht: Amy Hennig´s Spiel wird Project Ragtag ähneln

Autor:, in / Star Wars Next

Das Entwicklerstudio Skydance New Media, unter Leitung von Amy Hennig, arbeitet an einem neuen Star Wars Spiel in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games. Amy Hennig war bereits an der Arbeit an einem anderen Projekt im Krieg der Sterne Universum beteiligt, welches leider nie das Licht der Welt erblickt hat.

Die Rede ist von dem Titel, der unter dem Codenamen Project Ragtag bei Visceral bis 2017 in Entwicklung war. Project Ragtag sollte ein Third-Person Action-Adventure werden, welches zur Zeit der Rebellion in Star Wars spielt, also während der klassischen Film-Trilogie. Die Art des Spiels ist hierbei naheliegend, da Hennig bereits an der Entwicklung von Uncharted beteiligt war und somit Erfahrungen im Bereich Third-Person Action-Adventure mitbringt.

Die Verbindung zum neuen Spiel ergibt sich aus den Informationen, die Twitter-Nutzer AccountNgt geteilt hat. Er gab folgende Details über das Spiel bekannt:

Codename Project Walton

Berichten zufolge in der Rebellen-Ära (klassische Ära)

es könnte eine Art Revival von Project Ragtag sein.

Ob an diesem Gerücht etwas Wahres dran ist, wird sich zeigen, sobald es offizielle Informationen zum Star Wars Spiel, beispielsweise vom Studio selbst, gibt.