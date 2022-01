Star Wars Next: Battlefront 3 ist tot laut Insidern

Autor:, in / Star Wars Next

Wie Electronic Arts vor Kurzem bekannt gab, arbeitet das hauseigene Entwicklerstudio Respawn Entertainment aktuell an drei verschiedenen Star Wars-Projekten. Dabei handelt es sich um den zweiten Teil des erfolgreichen Action-Adventures Star Wars Jedi: Fallen Order sowie einen First Person Shooter und ein Strategie-Spiel.

Star Wars Battlefront 3, um welches es immer wieder Gerüchte gab, sucht man in der Liste der sich in Entwicklung befindlichen Star-Wars Titel hingegen vergebens. Laut mit den internen Vorgängen vertrauten Personen, ist ein neuer Teil des Multiplayer-Shooters weder bei Respawn noch bei DICE oder einem anderen EA-Studio in Arbeit.

Respawn Entertainment arbeitet neben den drei Star-Wars Titeln zusätzlich an einem noch geheimen Shooter mit Fokus auf Mobilität und Stil sowie der fortwährenden Unterstützung des Free-to-Play-Battle-Royale-Shooters Apex Legends.

Das schwedische Entwicklerstudio DICE soll sich zukünftig auf das Battlefield-Franchise konzentrieren und ist aktuell damit beschäftigt, das dank holprigem Start stark in die Kritik geratene Battlefield 2042 auf Vordermann zu bringen.

Zudem plant Electronic Arts, eigene starke Marken wie beispielsweise Dead Space, Dragon Age und Mass Effect wieder stärker in den Fokus zu rücken und neu aufleben zu lassen.