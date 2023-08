Star Wars Next: EA würde gerne ein neues Jedi-Spiel entwickeln

Wie wir bereits gestern berichtet haben, wird Star Wars Jedi: Survivor für die Last-Gen umgesetzt. Das Spiel erscheint somit für Xbox One und PlayStation 4.

Doch damit nicht genug, denn Electronic Arts möchte liebend gern weitere Star Wars Jedi-Spiele entwickeln, hiße es von EA-CEO Andrew Wilson in der Investorenkonferenz.

„Wir haben heute noch nichts anzukündigen, aber wir haben eine unglaubliche Partnerschaft mit Disney und Lucas. Wir hatten unglaubliche Erfolge mit dieser Partnerschaft bei Battlefront und den Star Wars Jedi-Franchises und natürlich bei Star Wars: Galaxy of Heroes. Unsere Teams denken immer darüber nach, welche neuen Erfahrungen wir schaffen können. Sicherlich würde ich gerne im Laufe der Zeit mehr in der Jedi-Reihe sehen. Es ist einfach ein außergewöhnliches Spiel, das eine außergewöhnliche Geschichte erzählt“, sagte EA-CEO Andrew Wilson.

„Wir sind vielleicht ein wenig voreingenommen, aber unser Gefühl, basierend auf dem Feedback, das wir von unserer Community erhalten, und der Qualität des Produkts, ist, dass es einer der großen Schläge in der Star Wars-Galaxie in diesem Jahr ist und wahrscheinlich auch weiterhin ein sehr bedeutender Teil dieser Galaxie für viele Jahre sein wird“

„Wenn wir es auf PlayStation 4 und Xbox One bringen, denken wir, dass es dort einen weiteren kleinen Schub für das Franchise geben wird, und so gibt es heute nichts anderes zu verkünden, als dass wir eine unglaubliche Beziehung zu Disney haben.“

„Wir hatten bisher unglaublichen Erfolg in dieser Partnerschaft, und in dem Maße, in dem wir neue Möglichkeiten finden können, um neue Erlebnisse, einschließlich Live-Services, als Teil dieser Partnerschaft umzusetzen, werden wir sie erkunden.“