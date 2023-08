Electronic Arts: Unangekündigtes Rennspiel noch in diesem Geschäftsjahr

Rennspielfans dürfen weiter hoffen und sich auf ein bisher unangekündigtes Spiel von Electronic Arts freuen. Laut den Aussagen während der Investorenkonferenz wird noch in diesem Geschäftsjahr ein neues Rennspiel veröffentlicht.

Weitere Details wurden nicht genannt, aber es gibt bereits Gerüchte, dass EA an einem neuen Need for Speed-Spiel werkelt, das sogar ein Remake zum Most Wanted-Ableger sein könnte.