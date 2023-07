Star Wars Outlaws: Kay Vess von Han Solo und anderen inspiriert

Wenn Spieler im nächsten Jahr mit Schurkin Key Vess in einer weit, weit entfernten Galaxie Aufträge für Syndikate erledigen, dann werden sie in der Protagonistin auch Han Solo wiedererkennen.

Ubisoft Massive, Entwickler von Star Wars Outlaws, sprach über die Inspiration der Figur. In Key Vess steckt Creative Director Julian Gerighty zufolge ein wenig von Han Solo, Indiana Jones, James Bond und Captain Jack Sparrow.

Gerighty sagte: „Wenn man an einen Schurken denkt, dann denkt man an Han Solo, an Lando, an Indiana Jones, an James Bond, an Captain Jack Sparrow“.

„Es war super egoistisch. Es war die Fantasie, mit der ich mich in der ursprünglichen [Star Wars]-Trilogie am meisten verbunden fühlte – als Kind war ich ein viel, viel größerer Fan von Han Solo und Chewbacca als von irgendeinem der anderen.“