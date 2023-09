Starfield: Hier fliegen 10000 Sandwiches durch die Gegend

Am PC lassen sich deutlich mehr Dinge abseits des normalen Spielverlaufs anstellen. So ist es ohne Probleme möglich, Gegenstände per Befehl herzuzaubern. Wenn es sein muss, auch gleich in tausendfacher Ausführung.

Im Videoclip von Starfield-Spieler Fallout_Collect werden nicht weniger als 10.000 Sandwiches auf die Oberseite eines Raumschiffes gespawnt. Und als wäre das nicht schon spannend genug, hebt er mit seiner Essenslieferung ab und verteilt sie wie Wurfsendungen über New Atlantis.

Nach seiner Rückkehr ist der Weg um den Raumhafen mit Sandwiches voll gepflastert.

Wir hoffen nur, dass die kleinen Reinigungsroboter nicht allzu viele Sonderschichten einlegen müssen, um die Sauberkeit wiederherzustellen.

Als Bonus haben wir noch zwei weitere Clips von euch. Einmal regnet es 10.000 Kartons Milch die Fassade eines Wolkenkatzers in New Atlantis herunter. Ein anders Mal wird der Nachschub an Klopapier gesichert.

This is what happens when you spawn 10,000 Milk Cartons in Starfield, Bethesda’s physics engine is actually insane pic.twitter.com/8dTHqOKohC — Synth Potato (Ameer) 🥔 (@SynthPotato) September 10, 2023

Nunca se sabe cuándo va a volver a haber una pandemia 🤭 #Starfield pic.twitter.com/d2LJiLRXXQ — XboxMedia (@xbox_media) September 9, 2023