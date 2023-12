Starfield: Nach 33x Durchspielen – Spieler erlebt Überraschung

Starfield bietet ausreichend Elemente und Möglichkeiten, damit ihr selbst bei mehrfachem Durchspielen immer wieder etwas Neues entdeckt. Nach 33 Spieldurchgängen wurde der X-User NikoMueller, der schon in der Vergangenheit sozusagen als Starfield-Superfan auffiel, auf ganz besondere Weise überrascht.

NikoMueller, der im September 2023 Aufsehen erregte, nachdem er seinen Außenposten in Größe einer Stadt präsentierte, befindet sich eigenen Aussagen zufolge derzeit in seiner 34. Spielrunde. Er ist im New-Game+ unterwegs, das dahin gehend entwickelt wurde, die Spieler immer wieder aufs Neue zu überraschen: Jedes Mal, wenn Starfield beendet wird, öffnet sich eine neue Version in einem umfangreichen Multiversum und jede dieser Versionen hält neue Dialoge und Entwicklungen bereit.

Dass er auf eine Version seines eigenen Charakters trifft, damit hatte NikoMueller aber wohl nicht gerechnet. Doch das ist nicht alles: Der Charakter drehte sich auch zu dem Starfield-Superfan um und redete mit ihm.

Tatsächlich ist es sogar möglich, diese Version des eigenen Charakters für eure Mission zu rekrutieren. Ihr könnt also einen der regulären Charaktere durch eine Version eures eigenen Charakters ersetzen, wie sich aus dieser Entwicklung ergibt.

Übrigens: Solltet ihr Glück haben, trefft ihr euer alternatives Ich schon deutlich früher. Im Prinzip hatte NikoMueller einfach nur Pech, dass er diese Entwicklung im New-Game+ erst im 34. Durchgang erlebte.

After traveling through 34 multiverses (NG+33) I finally decided to settle down.

Why?

I met myself from the 1st universe handing over the artifact to constellation. 😱

And you won’t believe it but I convinced ME to join my crew. 🤩#Starfield is the greatest game ever made! pic.twitter.com/gEBDo8DeRC

— Niko (@NikoMueller) November 28, 2023