Starfield: Phil Spencer-Taschenlampe, Star Trek-Raumschiff und mehr

Bereits gestern haben wir euch einige beeindruckende Kreationen aus Starfield präsentiert. Mit dabei Star Wars-Raumschiffe, die Normandy aus Mass Effect, der Pelican aus Halo und mehr.

Doch mit jedem Tag mehr werden auch die verrückten und kreativen Ideen mehr. So wurde durch einen Mod eine Phil Spencer-Taschenlampe dem Spiel auf dem PC hinzugefügt. Außerdem gibt es zahlreiche neue, beeindruckende Schiffe zu bewundern, wie ihr hier sehen könnt.

Excellent ! Un joueur sur #Starfield a créé le vaisseau Entreprise de #StarTrek 😁😍 pic.twitter.com/mvdcJzVUg4 — Mando (@MandoTheRealOne) September 4, 2023

someone has created a Starfield mod that adds Phil Spencer to your flashlight 😅 https://t.co/OE7QDsddt5 pic.twitter.com/MbL3DM55Sh — Tom Warren (@tomwarren) September 4, 2023

Someone made the Batwing from Batman in #Starfield using only it’s ship builder! pic.twitter.com/t4UQXIq1ms — Karim Jovian (@KJovian) September 4, 2023

The Halo UNSC frigate called Forward Unto Dawn has been remade in Starfield by VantaGenesis! It’s roughly a 1:4 recreation with Starfields 100m length limit for ship building. #STARFIELD #Halo pic.twitter.com/6Xzv1td8LV — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) September 4, 2023

Someone made a Destroyer from Star Wars in #Starfield using just its shop builder! pic.twitter.com/R0uFcI0Uh0 — Karim Jovian (@KJovian) September 4, 2023

Es gibt aber auch viele Kreationen, die keinem Vorbild entsprungen sind und ebenfalls beeindrucken können: