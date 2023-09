Starfield: Erneuter Rekord auf Steam

Innerhalb des Early Access von Starfield bricht das Sci-Fi Spiel erneut den Rekord gleichzeitiger Spieler auf Steam. Am Montag wurden 248.632 gleichzeitige Spieler auf SteamDB verzeichnet.

Bereits am 1. September zeigte sich ein großes Interesse des Vorabzugangs von Starfield. Ein fulminanter Start ließ den Zeiger auf SteamDB bereits nach zwei Stunden auf beachtliche 234.502 gleichzeitig Spielende schnellen. Am Sonntag wurden über 245.000 Spieler gezählt, um montags mit mehr als 248.000 gleichzeitig Spielenden erneut übertroffen zu werden. Dazu sank auch in den ruhigeren Zeiten die Zahl nie unter 110.000. Die Spielerzahl ist somit konstant hoch, was für das Engagement der Spieler spricht.

Die vollständige Veröffentlichung von Starfield erfolgt am 6. September und lässt neue Rekorde erwarten.