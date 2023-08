Starfield: Termine und Uhrzeiten zum Start

Wann startet Starfield? Wann kann ich es spielen und um welche Uhrzeit beginnt der Early Access? Hier gibt es die Antworten!

Es fühlt sich an, als ob die ganze Gaming-Welt auf die Veröffentlichung von Starfield wartet, das am 1. September 2023 für Vorbesteller in den Early Access startet und am 6. September veröffentlicht wird.

Nun wurden die Uhrzeiten zum Start bekannt, die wie folgt aussehen:

Starfield – Early Access – 01.09.2023 – 02:00 Uhr

Somit könnt ihr in der Nacht vom 31. August auf den 01. September 2023 hierzulande ab 2:00 Uhr nachts loslegen.

Wer Starfield nicht in der Premium Edition kauft oder das Premium Upgrade für den Xbox Game Pass vorbestellt, der kann ab dem 6. September sein Abenteuer starten.

Starfield – Early Access – 06.09.2023 – 02:00 Uhr