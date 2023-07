Strategic Mind: Fight for Dominance: Gameplay-Trailer veröffentlicht

Strategic Mind: Fight for Dominance kombiniert die beiden Titel Strategic Mind: Blitzkrieg und Strategic Mind: Spectre of Communism. Das Spiel erscheint am 20. Juli für die Xbox One und die Xbox Series X|S.

Im rundenbasierten Indie-Game aus dem Hause Klabater habt ihr die Wahl, entweder die deutschen Truppen anzuführen oder die Armee der UdSSR zu befehligen. Ganz gleich, wie ihr euch entscheidet, leicht möchten es euch die Verantwortlichen mit Strategic Mind: Fight for Dominance nicht machen.