Autor:, in / Stumble Guys

MrBeast stürtzt sich in die Welt von Stumble Guys in einer neuen Zusammenarbeit.

Zwei riesige und engagierte globale Communities stehen vor einer epischen Zusammenarbeit: Jimmy Donaldson, besser bekannt als MrBeast – der meistabonnierte YouTuber der Welt – schließt sich mit Stumble Guys zusammen, dem weltweit bekannten Battle-Royale-Partyspiel.

MrBeast und Stumble Guys werden in einer einzigartigen Partnerschaft mehrere neue Levels, Charaktere, interaktive Funktionen, Emotes, Animationen und mehr im Spiel zum Leben erwecken.

In wahrer MrBeast-Manier erwarten die Spieler verrückte Herausforderungen und unglaubliche Stunts mit überraschenden Wendungen an jeder Ecke, die die ansteckende Energie und Verspieltheit des YouTubers einfangen. Die von MrBeast in Zusammenarbeit mit dem Stumble Guys-Team sorgfältig gestalteten Erlebnisse zielen darauf ab, den legendären Creator zu feiern und gleichzeitig dem rasanten, frenetischen Spielstil von Stumble Guys treu zu bleiben.

„Ich habe mich für die Zusammenarbeit mit Stumble Guys entschieden, weil das Spiel die perfekte Plattform ist, um meiner Kreativität freien Lauf zu lassen und maßgeschneiderte MrBeast-Erlebnisse in unsere beiden Communities zu bringen“, sagte Jimmy Donaldson, aka MrBeast. „Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie die Spieler versuchen, die neuen Level zu überleben, die mit ihren unglaublichen Momenten alles beinhalten, was wir bei MrBeast tun.“

Das erste Level erscheint diesen Sommer und entführt die Spieler in eine Welt, die auf MrBeasts berühmtem Warehouse basiert, komplett mit seinen charakteristischen übergroßen Sets und atemberaubenden Hindernisparcours. Fans können sich auch auf weitere MrBeast-Erlebnisse – im echten Leben und im Spiel – freuen, die bald enthüllt werden. Einen ersten Blick auf das neue Level gibt es nächste Woche in der Open Beta.

„Unsere umfassende Partnerschaft mit Jimmy und dem gesamten MrBeast-Team ist ein Beweis für unser Bestreben, unseren Spielern mutige, innovative und unterhaltsame Content-Kooperationen mit beliebten Talenten und Marken zu ermöglichen“, sagte Jamie Berger, Senior Vice President Marketing für Stumble Guys bei Scopely. „Stumblers lieben MrBeast und seine übertriebenen Inhalte und Herausforderungen, die perfekt in die Welt von Stumble Guys passen. Wir hoffen, dass die von MrBeast erstellten Erlebnisse unsere großartige Community begeistern werden, und wir freuen uns auch auf die neuen Fans bei der Party.“

Xbox Spieler können sich ab sofort auf StumbleGuys.com vorab registrieren, um sich der Party auf Xbox Series X|S und Xbox One anzuschließen und sich Launch-Vorteile zu sichern, wie den Early-Beta-Zugang und kostenlose Launch-Geschenke.

Stumble Guys hat sich eine massive Fangemeinde aufgebaut und war eines der Top 10 weltweit meist heruntergeladenen Apps im Jahr 2022.