Stumble Guys: Ab sofort kostenlos für Xbox erhältlich

Ab sofort feiert Stumble Guys, der beliebte Multiplayer-Party-Knockout-Titel von Scopely mit über 50 Millionen Spielern pro Monat und mehr als einer halben Milliarde Downloads, sein Debüt auf der Xbox und bietet Fans eine weitere Möglichkeit zu spielen – diesmal mit Controllern in der Hand.

Mit bis zu 32 Spielern sorgt Stumble Guys für einen Wirbelwind an rasanten, chaotischen und spaßigen Matches, die ein großes Publikum von Spielern auf dem Handy, dem PC und jetzt auch auf den Konsolen ansprechen. Den Anfang macht die Xbox, später in diesem Jahr folgt die PlayStation.

Xbox-Spieler können jetzt die Freuden des Stolperns erleben – mit zugänglichem und kompetitivem Gameplay, das sich mit abwechslungsreichen Events, Turnieren und fantasievollen Levels ständig weiterentwickelt.

Stumble Guys sorgt mit Partnerschaften mit den größten Marken der Welt für ständige Innovationen und bietet Stumblern mehr Möglichkeiten, zu überleben, ob zu Fuß, in Fahrzeugen oder im spannenden First-Person Stumbler-Modus.

Angetrieben von der Community können die Fans an großen Turnieren und Events teilnehmen, die von Top-Creators veranstaltet werden, oder mit Freunden nach Belieben in benutzerdefinierten Partys abhängen und spielen.

„Mit der Veröffentlichung auf der Xbox freuen wir uns, unserer großartigen Community eine weitere Plattform zu bieten, auf der sie den chaotischen Spaß von Stumble Guys erleben können – egal wo, egal wie, egal wann und egal mit wem“, sagt Jake Bales, SVP of Product & Game Director für Stumble Guys bei Scopely. „Ich bin sehr stolz auf die Sorgfalt, die Leidenschaft, das Tempo und die Kreativität, mit der unser Entwicklerteam dieses Erlebnis auf die Konsole gebracht hat, und ich kann es kaum erwarten, den Spielern zu zeigen, was die Zukunft noch bringt. Unsere riesige Community steht bei allem, was wir tun an erster Stelle, und mit der brandneuen Cross-Progression-Funktion können Spieler ihre Stumble-Accounts auf die Xbox übertragen und auf jedem beliebigen Gerät Fortschritte machen – auf dem PC, dem Handy und der Konsole! Wir freuen uns sehr, auf der Xbox unser Debüt zu feiern, und können es kaum erwarten, dass die Spieler sich ins Stolper-Vergnügen stürzen.“