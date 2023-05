Marisa wird ihr Debüt als Kämpferin in Street Fighter 6 feiern und damit als eine der bislang unbekannten Kämpferinnen in den Ring steigen.

Eine weitere Kämpferin betritt den Ring in Street Fighter 6 und Marisa ist eine der neuen Charaktere, die ihr Debüt in Street Fighter 6 feiern werden. Das erste Mal sah man die Kämpferin in einer State of Play-Präsentation des Spiels von 2022. Dazu stellte sie sich schon in einem Kampf gegen Zangief.

Die aus Italien stammende MMA-Kämpferin soll einen Mix aus „Wrestling und Boxen“ in das Spiel bringen. Hier werden also gerade Close-Range Spieler ihre Freude haben.

Fun Fact: Ihr Standard-Outfit ähnelt einem Outfit der ehemaligen Bantam-Gewichtlerin und erste weibliche UFC-Champion, Ronda Rousey aus der UFC, welche später in die „World Wrestling Federation“ einstieg.

Das neue Video könnt ihr euch hier anschauen: