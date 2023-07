Street Fighter 6: Neuer Charakter Rashid prügelt jetzt mit

Rashid of the Turbulent Wind stößt als 19. spielbarer Charakter zu Street Fighter 6 dazu.

Rashid, der erste neue Charakter in Street Fighter 6, wird ab heute auf PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und PC via Steam für rasante Action im Spiel sorgen. Die Spieler können sich darauf freuen, Rashid kennenzulernen und seine Parkour-Skills und blitzschnellen Moves in World Tour zu erlernen, in Fighting Ground gegen andere anzutreten und sein Moveset in den Avatar Battles von Battle Hub einzusetzen.

Zu den neuen Inhalten und Updates, die dem Spiel parallel zur Veröffentlichung von Rashid hinzugefügt werden, gehören:

World Tour Rashids Meistermissionen hinzugefügt Neue Missionen, die das Mike Haggar Memorial Stadium Tournament und die Suval’hal Arena beinhalten Hinweis: Es muss die Hauptgeschichte in World Tour abgeschlossen sein, um Zugang zu diesen Missionen zu erhalten.

Fighting Ground Rashids Geschichte wurde dem Arcade-Modus hinzugefügt.

Battle Hub Der Hub Goods Shop enthält jetzt Avatar-Outfits mit den Themen „Pirat“ und „Resort“.

Allgemeines Eine neues Quality of Life Feature ermöglicht den Drive Rush durch Drücken von MP + MK (klassische Steuerung) oder der Drive Parry-Taste (moderne Steuerung) abzubrechen, wenn er auf eine abbrechbare normale Attacke folgt.



Rashid wird auch bei der Evolution Championship Series (Evo 2023), die vom 4. bis 6. August 2023 stattfindet, für Wettkämpfe eingesetzt werden können, sodass sich die Zuschauer und Teilnehmer von seinem akrobatischen Angriffsstil überzeugen können, wie zum Beispiel:

Arabian Cyclone: Ein neuer Special Move, der einen Spinning Kick ausführt und einen Wirbelwind heraufbeschwört; kann als eigenständiger Schlag oder als Übergang zu Rolling Assault oder Wing Stroke verwendet werden.

Arabian Skyhigh: Ein neuer Doppelsprung, der die Kontrahenten im Ungewissen lässt, wo Rashid aus der Luft landen wird.

Super Rashid Kick: Super Art der Stufe 1, die einen verheerenden Tritt auslöst, während er vorwärts und durch die Luft schwebt.

Ysaar: Früher Rashids V-Trigger-Move in Street Fighter™ V. Diese Super Art der Stufe 2 beschwört ein sich langsam bewegendes Wirbelwind-Projektil, mit dem man Gegner unter Druck setzen kann.

Altair: Rashids Level 3 Super Art beschwört einen Sturm herauf, der die Gegner anhebt, bevor er sie mit einem Monsun aus kraftvollen Schlägen niederregnen lässt.

Rashid kann ab sofort freigeschaltet werden, entweder durch den Kauf oder Besitz der Street Fighter 6 Deluxe Edition, Ultimate Edition oder des Year 1 Character Pass. Ebenfalls kann Rashid auch einzeln für 350 Fighter Coins gekauft werden, inklusive seinem Outfit 1 und seinen Farben 1 & 2. Spieler können Rashid auch eine Stunde lang kostenlos mit einem Rental Fighter-Ticket ausprobieren, das im Fighting Pass des Spiels erhältlich ist.

Mit neuen Inhalten und Charakteren wie A.K.I., Ed und Akuma, die im Jahr 1 veröffentlicht werden, gibt es noch mehr, worauf sich die Fans und Community in der Zukunft von Street Fighter 6 freuen können.