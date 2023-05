Autor:, in / Super Mega Baseball 4

Super Mega Baseball 4 präsentiert euch heute die Legenden im Spiel. Die Legenden sind in einer brandneuen Liga zu finden, die aus Baseball-Größen besteht und an die Super-Mega-Liga und alle von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Ligen angrenzt.

Aber diese Legenden in Super Mega Baseball 4 sind nicht nur auf eine Liga beschränkt, ihr könnt die Legenden auch als Free Agents im Franchise-Modus nutzen, wenn ihr ein klassisches Super Mega League-Team oder ein benutzerdefiniertes Team verwendet. Ihr werdet sie im Shuffle Draft sehen, einem neuen Feature in Super Mega Baseball 4 und ihr könnt sie jede Woche im Pennant Race-Modus als Ringer in der Super Mega League antreten lassen.

Das neue Video zu Super Mega Baseball 4 gibt es hier zu sehen: