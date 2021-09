Super Monkey Ball: Banana Mania: Suezo und SEGA Legenden treten der Bande bei

Suezo von Monster Rancher und drei SEGA Legenden treten der Affenbande in Super Monkey Ball: Banana Mania bei.

Mit den drei SEGA-Konsolen Dreamcast, Saturn und Game Gear rollen Legenden in die Welt von Super Monkey Ball Banana Mania. Diese sind der Digital Deluxe Edition enthalten oder zusammen als SEGA Legends Pack für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Steam, Xbox One und Xbox Series S|X erhältlich, wenn das Spiel am 5. Oktober 2021 veröffentlicht wird.

Seht euch dazu den Super Monkey Ball Banana Mania: SEGA Legends Trailer an:

Die magischen Welten von Monster Rancher und Super Monkey Ball kollidieren, wenn Suezo in Super Monkey Ball Banana Mania auftaucht. Suezo wird als Post-Launch-DLC-Charakter am 19. Oktober 2021 auf Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Steam, Xbox One und Xbox Series S|X erscheinen.

Und hier gibt es den Super Monkey Ball Banana Mania Suezo Trailer zu sehen: