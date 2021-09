Super Monkey Ball: Banana Mania: Titel nur dank Fan-Unterstützung möglich

In einem kürzlich geführten Interview mit Nintendo Everything gab Game Director Masao Shirosaki an, dass Super Monkey Ball: Banana Mania ohne die großartige Unterstützung der Fans nicht möglich gewesen wäre.

„Wir haben über die Entwicklung des nächsten Spiels gesprochen, da Banana Blitz HD von so vielen Fans Unterstützung erhielt. Wir hatten viele Rückmeldungen darüber erhalten, dass Fans Original-Remakes von Super Monkey Ball und Super Monkey Ball 2 wollen, also wäre Banana Mania ohne die Stimmen all dieser Fans nie entstanden. Dank eurer Anfragen war es uns möglich diese Titel neu aufzulegen. Vielen Dank!“

Neben der Danksagung an die Fans verriet Shirosaki auch einige Details zum Gameplay, Optimierungen und Verbesserungen der aus Remaster-Versionen der ersten drei Ableger der Serie bestehenden Kollektion.

Im Gegensatz zu den Originalen wird die Kamerasteuerung auf das Modell des 2019 erschienenen Super Monkey Ball: Banana Blitz HD setzen. Zusätzlich soll das Manövrieren durch kleine Anpassungen deutlich einfacher ausfallen:

„Die Hauptkamera des Spiels basiert auf Banana Blitz HD, enthält jedoch einige zusätzliche Verbesserungen. Im Vergleich zu Banana Blitz HD ist es viel einfacher zu wenden. Außerdem könnt Ihr jetzt den Kamerawinkel steuern. Ich selbst war sehr verärgert, dass ich in den vergangenen Super Monkey Ball-Spielen nicht so viel Kontrolle über die Kamera hatte. Ich denke, es macht das neue Spiel viel einfacher zu spielen, davon dürft ihr euch gerne selbst überzeugen.“

Super Monkey Ball: Banana Mania erscheint am 4. Oktober für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.