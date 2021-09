Tales of Arise: Eine Million verkaufte Einheiten in nur sieben Tagen

Bandai Namco Entertainment bedankt sich für die Unterstützung bei einer Million Spielern, die das wunderschöne und prachtvolle Rollenspiel Tales of Arise seit seiner Veröffentlichung am 10. September 2021 gekauft und gespielt haben!

A massive thank you from the #TalesofArise team for your incredible support so far! 🙏 pic.twitter.com/PX4mAqn3Up

Die guten Neuigkeiten gehen direkt weiter, denn die Tales of Arise-Franchise hat passend zum 25-jährigen Jubiläum die 25 Millionen-Marke weltweit verkaufter Einheiten überschritten!

In addition to this fantastic news, the Tales of series has now exceeded 25 million copies sold worldwide. There was no better way to end our 25th anniversary, so once again, THANK YOU! ❤ pic.twitter.com/62V4nQz33A

— Tales of Arise (@TalesofU) September 16, 2021