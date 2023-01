Tales of Symphonia Remastered: Bandai Namco überrascht mit Anime

Autor:, in / Tales of Symphonia Remastered

Einen Monat vor der Veröffentlichung von Tales of Symphonia Remastered stellt Bandai Namco Europe überraschend die erste Folge von „Tales of Symphonia The Animation – Sylvarant Arc“ bereit.

Bandai Namco stellte die erste Folge Tales of Symphonia The Animation – Sylvarant Arc kostenfrei veröffentlicht

2003 bewegte Tales of Symphonia die Spielerinnen und Spieler auf der ganzen Welt mit seiner faszinierenden Geschichte: Nach der Prophezeiung des Orakels muss die Auserwählte durch die zerfallende Welt zum Turm der Erlösung reisen, um Sylvarant wieder zu Wohlstand zu verhelfen.

Von 2007 bis 2012 wurde diese Geschichte als Anime umgesetzt. Dabei wurden die OVAs in drei Parts aufgeteilt: Sylvarant Arc, Thete’alla Arc und United World Arc.

Während in wenigen Wochen die Veröffentlichung von Tales of Symphonia Remastered ansteht, könnt ihr bereits vorab auf YouTube in die Geschichte eintauchen. Bandai Namco hat die erste Episode hochgeladen. Währenddessen steht die nächste Folge bereits in den Startlöchern. Den Termin will Bandai Namco über seinen Newsletter in Kürze bekannt geben.

Tales of Symphonia The Animation | Sylvarant Arc – Episode 1 steht auf dem Kanal von Bandai Namco Europe mit japanischer Sprachausgabe und entweder englischen, französischen, spanischen oder italienischen Untertiteln zur Verfügung:

Tales of Symphonia Remastered erscheint am 17. Februar 2023 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch und ist mit PlayStation 5 und Xbox Series X|S kompatibel.