Teardown: Chaos im Wilden Westen

Teardown DLC „Time Campers“ entführt euch in den alten Westen. Bereitet euch auf das Chaos im Wilden Westen mit neuen Missionen, Pferden und mehr vor.

Aufsatteln, Partner! Tuxedo Labs und Saber Interactive freuen sich, Teardown mit der DLC-Kampagnenerweiterung „Time Campers“ in die Vergangenheit zu versetzen, die am 15. November für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erscheint.

In „Time Campers“ sitzen die Spieler von Teardown in einem zeitreisenden Wohnmobil, das in die alten Zeiten des Wilden Westens zurückkehren soll.

Wenn das Wohnmobil eine Panne hat, müsst ihr kreative Problemlösungen finden und versuchen, es wieder zum Laufen zu bringen. Die eigenständige Kampagne führt eine neue Geschichte und einen neuen Charakter ein, eine Reihe von zeitgemäßen Werkzeugen und zwei neue Karten: eine alte Bergbaustadt mit einer Schießpulverfabrik sowie eine Karte mit einem Bahnhof, dem Büro des Sheriffs und einer Schlucht.

Der DLC „Time Campers“ ist nur das erste von vier neuen Inhaltspaketen, die bis Ende 2024 erscheinen. Der nächste DLC, „Folkrace“, soll im Frühjahr erscheinen und bringt offiziell zerstörerische Rennen mit neuen Modi, Rennstrecken und Fahrzeugen ins Spiel. Die Spieler können die ersten beiden DLC-Pakete erhalten, wenn sie die Deluxe Edition von Teardown kaufen, oder alle vier Pakete, wenn sie den Season Pass oder die Ultimate Edition von Teardown erwerben.