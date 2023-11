Teardown: Grafikvergleich zwischen PlayStation und Xbox

Autor:, in / Teardown

Das voxelbasierte Sandboxspiel Teardown bietet euch die Möglichkeit vollständiger Zerstörung. Digital Foundry hat das Spiel unter technischen Gesichtspunkten sowie im Grafikvergleich für Xbox Series X|S und PlayStation 5 beleuchtet.

Die Rendering- und Simulationssysteme heben sich stark von anderen Titeln ab. Das Zentrum von Teardown sind die Voxel, mit denen die Entwickler eine Spielwelt mithilfe der blockigen Teile im Minecraft-Stil aufgebaut haben.

Über den optischen Eindruck hinaus sind sie maßgeblich dafür, wie das Spiel gerendert und gespielt wird. Je nach Material reagieren die Objekte unterschiedlich auf die einwirkenden Kräfte. So lässt sich Holz mit einem Hammerschlag in winzige Stücke zerstören oder kann in Flammen aufgehen, während unter anderem Metalle mehr aushalten und mehr Kraft oder eine Explosion erfordern, bevor sie auseinandergenommen werden können.

Neben der Voxelphysik ist das Rendering erwähnenswert. Die Visualisierungen werden hauptsächlich durch Voxeltracing und sehr wenige Standard-Rasterungstechniken umgesetzt. Viele Elemente, wie Reflexionen, erreichen Raytracing-Qualität.

PlayStation 5 und Xbox Series X bieten zum einen den Fidelity-Modus, der bei einer internen Auflösung von 1620p auf 60 FPS abzielt. Weiterhin steht auf beiden Konsolen ein Performance-Modus zur Verfügung.

Hier kann bei der Auflösung von 1080p zwischen 60 FPS und 120 FPS gewählt werden. Während sich bei 120 FPS auf PlayStation 5 eine solide Leistung zeigte, die nur in Szenen großer Zerstörung auf 100 bis 90 FPS abfiel, zeigte sich auf Xbox Series X ein widersprüchliches Verhalten. Demnach sinkt aktuell die Leistung bei Double-Buffern abrupt von 120 FPS auf 60 FPS bis hinab zu 30 FPS, was offensichtlich ein Bug ist. Hier ist ein Patch gefragt, der Abhilfe schaffen sollte.

Die Xbox Series S hat nur einen Darstellungsmodus mit einer internen Auflösung von 864p und zielt auf 60 fps. Die Performance ist dabei weitestgehend stabil, wobei die Optik eher verschwommen und grob daherkommt.

Die komplette Analyse gibt es hier:

Teardown ist am 15. November für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erschienen.