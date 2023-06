TEKKEN 7: European TEKKEN Cup kehrt zurück

Autor:, in / TEKKEN 7

Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe kündigt Bandai Namco Europe an, dass der European TEKKEN Cup in die nächste Runde geht und im Juli startet.

Der europäische Wettbewerb wird Schritt für Schritt über die nächsten sechs Monate – von Juli bis Dezember 2023 – ausgerollt. In diesem Zeitraum werden acht verschiedene Regionen ihr eigenes Championship-Turnier ausrichten. Am Ende der Saison haben die zwei besten Spieler jeder Region die Chance, am Finale des European TEKKEN Cup teilzunehmen.

Jede Region betreut dieses Jahr ihr Championship-Turnier selbst und es wird kein regionales Finale geben. Am Ende der Saison werden 16 Spielerinnen und Spieler gegeneinander in einem finalen Turnier antreten, das in einer der acht Regionen stattfindet.

TEKKEN-Championship-Turniere werden in Italien, Deutschland, Schweiz, Österreich, Spanien, Benelux, Polen, Frankreich, Großbritannien & Irland sowie in den nordischen Regionen stattfinden. Mehr Details dazu gibt es auf: https://tekken-esports.bn-ent.net/.

Der European TEKKEN Cup findet über sechs Monate statt und endet im Dezember mit dem Finale.