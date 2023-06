Showcase 2023: Eastasiasoft zeigt neue Spiele, Termine und mehr

Der unabhängige Entwickler und Publisher Eastasiasoft Limited hat ein neues Showcase vorgestellt, das einen kleinen Einblick in mehrere seiner kommenden Spiele gibt.

Diese reichen von der Enthüllung neu angekündigter Titel wie Chaos Galaxy über die Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums für Spiele wie Sea Horizon und Sword & Fairy Inn 2 bis hin zu den neuesten Informationen zu The Bridge Curse: Road to Salvation, Rainbow Skies und Mugen Souls Z.

Sea Horizon erscheint am 12. Juli im Windows Store sowie für PlayStation- und Xbox-Konsolen.

Das Retro-RPG Chaos Galaxy erscheint am 13. Juli für Switch.

Sword & Fairy Inn 2 kommt am 27. Juli für Switch auf den Markt.

Das Strategie-RPG Rainbow Skies erscheint diesen Sommer für Switch.

Mugen Souls Z erscheint am 14. September für Switch.

Brecht den Fluch und entkommt dem College-Campus in The Bridge Curse: Road to Salvation.

The Bridge Curse: Road to Salvation ist ein psychologisches Survival-Horrorspiel in der Ego-Perspektive, in dem ihr die Ereignisse rund um einen der bekanntesten übernatürlichen Vorfälle Taiwans erkundet – als sechs Studenten der Tunghu-Universität die urbane Legende von einem weiblichen Geist herausfordern. Sie wussten nicht, dass die Geschichten wahr sind und sie einen Fluch geweckt haben, von dem niemand weiß, wie er gebrochen werden kann.

Die Spieler müssen heimlich vorgehen, um dem mörderischen Geist zu entgehen, der ihnen auf den Fersen ist, während sie das Geheimnis des Fluchs lüften und einen Weg vom Campus finden. The Bridge Curse: Road to Salvation bietet intensive Action, Rätselelemente, fesselnde Erkundung, eine Geschichte in Filmqualität und hochmodernes Grafikdesign, komplett mit neuer englischer Sprachausgabe, produziert von Eastasiasoft und erscheint diesen August auf PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S.