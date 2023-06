Microsoft: Sony sollte aus dem Geschäft gedrängt werden

Im Kampf um Abonnenten und gegen Sony als Konkurrenten, schlug Matt Booty 2019 vor, Sony durch Investitionen aus dem Geschäft zu drängen. So schrieb der Chef der Xbox Game Studios eine E-Mail an Xbox-Finanzchef Tim Stuart. Darin regte er dazu an, Geld für den Kauf von Spielinhalten auszugeben. Man befinde sich in der einzigartigen Position, Sony aus dem Geschäft zu drängen.

Booty schrieb außerdem: „Wenn wir glauben, dass Videospielinhalte in 10 Jahren wichtig sind, könnten wir zurückblicken und sagen: ‚Es hätte sich auf jeden Fall gelohnt, im Jahr 2020 2 oder 3 Milliarden Dollar zu verlieren, um eine Situation zu vermeiden, in der Tencent, Google, Amazon oder sogar Sony das Disney der Spiele geworden sind und den Großteil der wertvollen Inhalte besitzen‘.“

Wie Booty weiter angab, sei Sony der einzige, der eine Konkurrenz zum Xbox Game Pass aufbauen könnte. Microsoft habe in der Hinsicht einen Vorsprung von zwei Jahren und 10 Millionen Abonnenten.

In einer Stellungnahme gegenüber The Verge sagte David Cuddy, General Manager of Public Affairs bei Microsoft: „Diese E-Mail ist dreieinhalb Jahre alt und liegt 25 Monate vor der Ankündigung unserer Übernahme. Sie bezieht sich auf Branchentrends, die wir nie verfolgt haben, und hat nichts mit der Übernahme zu tun.“