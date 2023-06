Sonic Superstars: Interview mit Takashi Iizuka & Naoto Ohshima

Autor:, in / Sonic Superstars

Takashi Iizuka & Naoto Ohshima melden sich in einem neuen Interview zu Sonic Superstars zu Wort.

SEGA hat ein neues Interview mit Takashi Iizuka & Naoto Ohshima zu Sonic Superstars als Extended-Cut veröffentlicht. Naoto Ohshima, Produzent von Sonic Superstars und ursprünglicher Designer von Sonic the Hedgehog spricht mit Takashi Iizuka, Creative Officer des Sonic-Teams, über Sonic Superstars, über Inspirationen, Herausforderungen und darüber, wie es ist, einen neuen Charakter zu entwickeln.

Das Spiel ist eine neue Herangehensweise an klassisches Sonic-Gameplay, das noch in diesem Jahr für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, die Nintendo Switch-Systeme und PC erscheinen wird.

Als Sonic, Tails, Knuckles und Amy ist man in diesem brandneuen Titel unterwegs, der klassische Highspeed-2D-Sonic-Plattform-Action mit brandneuem Look, neuen Zonen und neuen Kräften und Fähigkeiten kombiniert.

Man kann sich mit seinen Freundinnen und Freunden im lokalen Vierspieler-Koop vergnügen oder sie in lokalen und Online-Kampfmodi herausfordern.

Zudem haben sich Sonic und LEGO für einen Stein-starken DLC zusammengetan, dank dem Fans den blauen Blitz mittels kostenlosem LEGO-Sonic-Skin bald in Steinform erleben können.

Wer Sonic Superstars vorbestellt, erhält außerdem Zugriff auf einen Spezial-Skin, der Eggman in LEGO-Eggman verwandelt.