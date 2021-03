TEKKEN 7: Lidia Sobieska stellt sich dem Kampf

Die Kämpferin Lidia Sobieska stellt sich dem Kampf von TEKKEN 7 und meldet sich beim King of Iron Fist-Turnier an.

Lidia Sobieska schließt sich am 23. März dem King of Iron Fist-Turnier in TEKKEN 7 an. Die neue Kämpferin schaltet ihr mit dem Season Pass 4 frei. Dazu gibt es eine neue Stage namens Island Paradise.

Das Season Pass 4 Update bringt dazu einige kostenlose Extras: Neue Moves, neue Benutzeroberfläche, das Rang-System wird überarbeitet und technische Probleme bei den Online-Partien wurden beseitigt.

Im folgenden Video könnt ihr euch erste Spielszenen mit Lidia anschauen: