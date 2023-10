TEKKEN 8: Fight Lounge ist kein simpler Hub

In einem Video lernt ihr die Fight Lounge in TEKKEN 8 kennen, welche euch in Zukunft als Zentrale für den Mehrspielermodus dient.

Wer TEKKEN 8 Online spielen möchte, wird in Zukunft um die Fight Lounge nicht herumkommen. Ähnlich wie in Dragon Ball FighterZ oder Street Fighter 6 werdet ihr Online in einer schicken Umgebung auf Avatare von anderen Spielern treffen können.

Euren Avatar designt ihr dafür in einem separierten Menü, um euer Alter Ego ganz nach euren Wünschen zu gestalten. Habt ihr den Hub betreten, bewegt ihr euch frei in einer toll gemachten Umgebung, die größtenteils an die Spielhallen gefüllt von Arcade-Automaten aus den 90ern erinnert.

Die Fight Lounge ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt, in denen ihr euch austoben dürft. So habt ihr dort die Möglichkeit, anderen beim Kämpfen zuzuschauen, Spieler herauszufordern oder in einem Shop eure erspielte Währung für schicke Klamotten auszugeben. Wenn euch das ganze zu stressig wird, habt ihr an einem Strand sogar die Möglichkeit, bei einer entspannten Runde TEKKEN Beach Ball zu entspannen.

TEKKEN 8-Produzent Michael Murray beschreibt die Fight Lounge wie folgt: „Es ist wie ein Liebesbrief an die alten Spielhallen, in denen ich früher gespielt habe.“

Neben den gewohnten Aktivitäten zu einem Kampfspiel wie TEKKEN 8, werdet ihr die Möglichkeit haben, in den Hallen sogar Klassiker wie Pac-Man an den Automaten spielen zu können.

Weitere Einblicke zu der schicken Fight Lounge findet ihr im Video direkt hier.