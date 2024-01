TEKKEN 8: In der Kampflounge geht es heiß her

Autor:, in / TEKKEN 8

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Schaut euch jetzt neue Spielszenen aus TEKKEN 8 an und verschafft euch einen ersten Eindruck vom Spiel und der Kampflounge.

Neben den zahlreichen Offline-Modi gibt es in TEKKEN 8 auch das Herzstück des Spiels, einen Online-Modus, wo ihr eine weitere extra Welt betreten könnt und euch austoben dürft.

Die Kampflounge in TEKKEN 8 bietet euch eine Vielzahl an Möglichkeiten. Wollt ihr eure Techniken mit eurem Hauptcharakter verfeinern, dann bietet sich hier das TEKKEN Dojo an. Hier könnt ihr eure Combos perfektionieren oder euch auf bestimmte Situationen schulen.

Das Herzstück bleibt die Haupthalle, dort könnt ihr gegen echte Spieler fighten. Sei es als freundschaftlicher Fight oder in einem Ranglisten-Kampf. Überall in der Kampflounge werdet ihr andere Avatare antreffen, die ihren eigenen Hauptcharakter spielen.

Gegen diese lässt sich per Geisterkampf kämpfen oder schließet in der Kampflounge neue Freundschaften und trainiert gemeinsam, um der Beste zu werden.

Abseits der ganzen Prügelei, könnt im Shop euren Avatar anpassen oder die einzelnen Kämpfer mit völlig neuen Outfits einkleiden.

Wir von XboxDynasty haben uns die Kampflounge bereits angesehen, in einem Video festgehalten und erklären euch, wofür die einzelnen Bereiche sind.

TEKKEN 8 erscheint am 26.01.2024 und kann im Micorsoft Store vorbestellt werden.

