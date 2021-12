TERA: Massives Update und mehr angekündigt

Autor:, in / TERA

Bluehole Studio, eine Tochtergesellschaft von KRAFTON, enthüllt umfangreiche Updates für TERA (The Exiled Realm of Arborea) und startet die Battle Pass-Saison 4 „Battle Pass: Galaxy“.

Das Update, das am Donnerstag, dem 16. Dezember erscheinen wird, beinhaltet 6 neue Dungeons für die TERA. Das Update beinhaltet „Korrumpiertes Skynest“, in dem sich Kelsaik versteckt, nachdem er von der Welle wiederbelebt wurde, die durch das Manafeld, das sich um die sagenumwobene Stadt Allemantheia und die organische Materie des Argons ausbreitet, erzeugt wurde, „Rampaging RK-9“, in dem die Geschichte eines mysteriösen alten Mannes nach der Geschichte der Thaumetal-Raffinerie erzählt wird, und „Forbidden Arena“, ein Spielplatz des bösen Gottes Killian.

Darüber hinaus wird der Battle Pass Season 4 mit dem Thema Universum, „Battle Pass: Galaxy“ veröffentlicht, der beim Kauf ein reichhaltiges Belohnungspaket mit diversen Originalfahrzeugen und Kostümen bietet.

Um das Update und den neuen Battle Pass zu feiern, stehen mehrere Events auf dem Programm. Das Lv 65 Boosting Event soll die Charaktererstellung sowohl für bestehende als auch für neue Spieler unterstützen. Alle Spieler, die sich während des Event-Zeitraums einloggen, erhalten die Schriftrolle 65 Level Up, mit der sie die höchste Stufe des Spiels erreichen können. Darüber hinaus werden Pakete wie das „Starter Pack“, das „Advanced Pack“ und das „Master Pack“ zum Zeitpunkt des großen Updates zum Verkauf angeboten, um den Spielspaß in Tera zu erhöhen.

Weiter werden das „Stormcry Gear Enchanting Event“ zur schnellen Verbesserung der Ausrüstung sowie die saisonalen In-Game-Events „Christmas Santa Event“ und „Demon’s Wheel Event“ vorbereitet. Die „Heroic Oath Gear“ wird für das Boosting bis Stufe 9 verfügbar sein.