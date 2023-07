The Bridge Curse: Road to Salvation: Trailer zum Indie-Horror-Spiel

Im neuen Trailer zum kommenden Indie-Horror-Spiel The Bridge Curse: Road to Salvation wird die Prämisse des Spiels vorgestellt.

Der neue Trailer zu The Bridge Curse: Road to Salvation zeigt die Prämisse des Spiels und lässt euch der neuen englischen Synchronisation lauschen.

In The Bridge Curse: Road to Salvation dürft ihr einer klassischen urbanen Legende auf den Grund gehen: Hat die Treppe mehr Stufen beim Hochsteigen, als beim Hinabsteigen? Und wird man auf der Brücke wirklich verflucht?

Findet es selbst heraus, wenn das Spiel am 25. August 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch erscheint. Für PC ist das Spiel bereits erhältlich, dort gibt es auch eine Demo zum Anspielen.

Vorbestellt werden kann The Bridge Curse: Road to Salvation für die Xbox Series X|S zu diesem Zeitpunkt noch nicht.