The Bridge Curse: Road to Salvation: Campus-Horror beginnt Ende August

Für das Horrorspiel The Bridge Curse: Road to Salvation wurde der Release-Termin festgelegt und ein neues Video veröffentlicht.

Der unabhängige Entwickler und Publisher Eastasiasoft Limited gab in Zusammenarbeit mit Softstar Entertainment bekannt, dass sein asiatisches Horrorspiel The Bridge Curse: Road to Salvation am 30. August für die Plattformen Nintendo Switch, PlayStation und Xbox zum Preis von 29,99 Euro mit einem 15-prozentigen Einführungsrabatt in den ersten zwei Wochen erscheinen wird.

The Bridge Curse: Road to Salvation wird mit englischer Sprachausgabe von einer talentierten Besetzung geliefert, die aufgrund ihrer beeindruckenden Arbeit in Anime und anderen beliebten Spielen sorgfältig ausgewählt wurde.

Um den Spielern einen kleinen Eindruck auf die bevorstehenden Schrecken zu geben, hat Eastasiasoft ein Gameplay-Einführungsvideo zusammengestellt:

Taucht ein in The Bridge Curse: Road to Salvation, einem fesselnden, narrativen Survival-Horror-Spiel, das aus der filmischen Ego-Perspektive erzählt wird. In diesem atmosphärischen Action-Adventure erforscht der Spieler die Ereignisse rund um einen der bekanntesten übernatürlichen Vorfälle Taiwans, einen furchterregenden Campus-Horror, der an der Tunghu-Universität spielt.

Als sechs mutige Studenten beschließen, sich der unheilvollen Legende eines weiblichen Gespenstes zu stellen, erwecken sie einen Fluch, den niemand zu brechen weiß.

Auf eurem Weg durch das Spiel wird strategische Schleicharbeit euer Verbündeter sein, der euch hilft, den Klauen des rachsüchtigen Geistes zu entkommen, während ihr das komplizierte Puzzle zusammensetzt, das den Schlüssel zur Rettung enthält.

The Bridge: Road to Salvation ist eine fesselnde Mischung aus intensiver Action, kniffligen Rätseln, fesselnder Erkundung, filmischer Erzählung auf höchstem Niveau und bahnbrechendem Grafikdesign. Jetzt können die Spieler zum ersten Mal in die unvergleichliche Atmosphäre des Spiels eintauchen, die durch die englische Sprachausgabe noch verstärkt wird.

Joshua French, Projektleiter bei Eastasiasoft Limited, sagte: „The Bridge Curse: Road to Salvation“ ist ein Beweis für die Hingabe und den Einfallsreichtum des eastasiasoft-Teams und bietet ein kinoreifes Horror-Erlebnis, das die Spieler sowohl vor Angst als auch vor Faszination an ihren Controllern festhalten lässt. Je näher der Veröffentlichungstermin rückt, desto größer wird die Vorfreude.“