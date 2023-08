Promenade: Termin und Trailer zum 2D-Sammelspiel

Red Art Games ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass Promenade, ihr wunderschönes 2D-Sammelspiel, am 23. Februar 2024 auf Konsolen erscheinen wird. Das vom französischen Indie-Studio Holy Cap entwickelte Promenade wurde von Red Art Studios auf Konsolen portiert und wird sowohl digital als auch physisch von Red Art Games veröffentlicht.

Zum Start wird Promenade auf Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One und PC erhältlich sein und digital 24,99 € kosten.

Zusätzlich zur digitalen Veröffentlichung wird Promenade auch in zwei physischen Versionen für Nintendo Switch, PS5 und PS4 erscheinen.

Über Promenade

In Promenade spielt ihr die Rolle von Nemo. In Begleitung seines treuen Krakenkumpels wird Nemo mit der Aufgabe betraut, den Großen Aufzug zu reparieren, dessen Rädchen sich über die ganze Welt verstreut haben.

Um die wichtige Maschine wieder zum Laufen zu bringen, muss sich das mutige Duo auf eine fantastische Reise durch eine riesige und farbenfrohe Welt voller Gefahren und lustig aussehender Kreaturen begeben. Auf dem Weg dorthin gibt es viele Herausforderungen zu bewältigen, aber es wird sich lohnen.

Promenade ist ein wunderschönes 2D-Sammelspiel voller Gameplay-Ideen und abwechslungsreicher Elemente. Es ist ein Spiel über das Erwachsenwerden und die Überwindung der eigenen Ängste und Selbstzweifel, das seine Geschichte durch sein Gameplay erzählt.

Inspiriert wurden die Macher des Spiels von verschiedenen Werken wie Alice im Wunderland, Peter Pan, Little Nemo, Adventure Time, Gravity Falls oder auch Over the Garden Wall sowie von zeitlosen Klassikern aus dem 3D-Plattformer-Genre wie Super Mario 64, Banjo-Kazooie, Spyro the Dragon oder zuletzt Super Mario Odyssey.

Promenade ermutigt den Spieler, die verschiedenen Eigenschaften der Welt und der Objekte, die ihn umgeben, auf eigene Faust zu entdecken. Es belohnt Spieler, die neue Dinge ausprobieren, mit Rätseln und Interaktionen in der Welt, die vom Spieler verlangen, dass er über den Tellerrand hinausblickt.

In Promenade kann das Ausprobieren ungewöhnlicher Dinge zu unerwarteten Ergebnissen führen. Und lassen Sie sich nicht von der farbenfrohen Grafik und den witzigen Charakteren täuschen, Promenade wurde sorgfältig für erfahrene Spieler entwickelt.

Features

Rührendes Abenteuer zum Erwachsenwerden

Massiver 2D-Sammelmarathon mit 180 Rädchen zum Sammeln

Wunderschöne Grafiken und Animationen

Riesige Welt mit mehreren Umgebungen

Abwechslungsreiche und herausfordernde Gameplay-Sequenzen, die Kreativität belohnen

Speedrunner-freundlich

Native 4K-Grafik auf PS5 und Xbox Series X

Soundtrack von Yponeko (Old School Musical)

Unterstützte Sprachen: Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch