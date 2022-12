The Callisto Protocol: Pre-Load auf Xbox möglich, um diese Uhrzeit könnt ihr spielen

Autor:, in / The Callisto Protocol

Der Pre-Load für The Callisto Protocol auf Xbox kann gestartet werden und um diese Uhrzeit startet der Horror.

Am Freitag wird KRAFTON das Horrorspiel The Callisto Protocol von Entwickler Striking Distance Studios veröffentlichen. Dazu ist jetzt der Pre-Load ab sofort für Xbox Series X|S und Xbox One möglich.

Laut dem Microsoft Store wird das Spiel am 2. Dezember um 06:00 Uhr in der Früh spielbar sein. Wer direkt nach dem Frühstück schon loslegen möchte, der kann jetzt den Download anschmeißen.

Je nach Konsole müsst ihr 44,71 GB für Xbox Series X|S bzw. 28,35 GB für die Xbox One herunterladen.

The Callisto Protocol wird in einer Day One und einer Digital Deluxe Edition angeboten: