The Callisto Protocol: Realer Horror und Grausamkeiten zur Recherche angeschaut

Zur Recherche von The Callisto Protocol schauten sich die Entwickler realen Horror und Grausamkeiten an.

Striking Distance Studios zeigte beim Summer Game Fest blutiges Gameplay zu seinem Horrorspiel The Callisto Protocol.

Woher der Entwickler sein Wissen nah, um das Grauen realistisch darzustellen, erzählte man PCGamesN.

Demnach schaute man sich reale Beispiele von Horror und Grauen aus dem echten Leben an, wie Chris Stone, Chief Creative Officer erzählt. Es waren sowohl einprägsame als auch wertvolle Momente, wenn es um die Umsetzung von realistischen Bildern geht.

„Außerdem haben wir uns viele Beispiele aus dem echten Leben für Horror und Grauen angesehen. Diese waren zwar weniger lustig zu recherchieren, gehörten aber zu den einprägsamsten und wertvollsten Inhalten, wenn es darum ging, realistische Bilder und Erfahrungen zu schaffen.“

Früher war diese Vorgehensweise umstritten und man stellte langfristige Auswirkungen auf die Entwickler infrage, wenn man Recherchen für Spiele wie Mortal Kombat 11 anstellte.

Hier könnt ihr euch eine Reihe von blutigem Gameplay aus The Callisto Protocol anschauen. Das Spiel erscheint am 02. Dezember 2022 für Xbox Series X|S und Xbox One.