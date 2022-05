The Callisto Protocol: Weitere Details zum Horrorspiel der Dead Space-Macher

In der digitalen und kostenpflichtigen Ausgabe der Game Informer wurden jetzt weitere Details zum Horrorspiel The Callisto Protocol enthüllt.

Wie Idle Sloth zusammengefasst hat, wird The Callisto Protocol demnach noch in der zweiten Jahreshälfte 2022 als Cross-Gen-Titel veröffentlicht. Neben Xbox Series X|S wird das Spiel also auch für Xbox One entwickelt.

Der spielbare Protagonist Jakob kann Feinde per Crowd Control unter Kontrolle bringen, in dem der Fähigkeiten einsetzt, mit denen er Objekte ziehen oder schieben kann.

Im Spiel werden die Feinde weiterhin als Biophagen bezeichnet. Zu Wehr setzen kann er sich ihnen sowohl im Nah- als auch im Fernkampf.

Dazu wurden auch einige neue Screenshots veröffentlicht, die wir euch eingebunden haben.

The Callisto Protocol Details:

• Coming in 2nd half of 2022

• Cross Gen Confirmed

• Jacob (Main character) can used for crowd control 'GRP' abilities to push and pull things towards you

• Includes both ranged combat and melee

• Enemies are called Biophages pic.twitter.com/w03RyABaDv

