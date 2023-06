The Crew Motorfest: Rasanter Deep-Dive-Trailer gibt Vollgas

Autor:, in / The Crew Motorfest

In sieben vollgepackten Minuten rasanter Action präsentiert sich der neue Deep-Dive Trailer zu The Crew Motorfest.

Ubisoft lässt in einem sieben Minuten langen Deep-Dive Trailer weiter in ihren neuen Arcade-Racer The Crew Motorfest hereinschauen.

Neben der Location geht es natürlich vorrangig um die Rennen und Möglichkeiten in dem Racer. Hier zeigt das Studio eine breite Palette an Fahrzeugen, Strecken und Rennsituationen, welche allesamt in 4K-In-Game-Grafik aufgenommen sein sollen.

Auch der serientypische Wechsel zwischen den Fahrzeugen im laufenden Rennen wird näher beleuchtet, wie auch das umfassende Tuning-Repertoire des Spieles.

Schaut euch das Video am besten gleich hier an:

Wer noch mehr Action und Einblicke wünscht, sollte sich unsere Aufnahmen dazu einmal ansehen.

The Crew Motorfest erscheint am 14. September 2023 und kann für 69,99 Euro vorbestellt werden. Als Vorbesteller erhaltet ihr Zugriff auf eine Toyota GR Supra 2021 LBWK Edition, ein Avatar-Outfit-Paket sowie zwei Anpassungsobjekten für euer Auto.