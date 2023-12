The Cub: Veröffentlichung für Xbox verschoben

Autor:, in / The Cub

Von demselben Team, das Golf Club Nostaglia und Highwater gemacht hat, ist The Cub eine Fortsetzung der Geschichten, die in dieser neonbeleuchteten Apokalypse erzählt werden, als die Reichen die Erde ruinierten und zum Mars flohen.

Demagog Studio und Untold Tales haben angekündigt, dass The Cub am 19. Januar 2024 erscheinen wird. Demagog Studio ist das in Serbien und Tokio ansässige Kollektiv, das hinter dem ergreifenden, aber dennoch entspannten post-apokalyptischen Golf Club: Nostalgia und dem skurrilen, überschwemmten Erderkundungsspiel Highwater.

In The Cub kehrt das Team in die gleiche neonbeleuchtete, satirische, dystopische, zerstörte Erde zurück, die kurz nach den Ereignissen von Golf Club Nostalgia entstanden ist.

Setzt die Saga in dieser Fusion aus Dschungelbuch und Armageddon fort. Als weiterentwickeltes Kind, das von denjenigen gejagt wird, die vor Jahrzehnten auf den Mars geflohen sind, aber zurückgekehrt sind und euch im Visier haben, müsst ihr euch auf einer Plattform durch die Überreste der Menschheit bewegen.

Und wieder begleitet euch der stimmgewaltige Radiomoderator von Radio Nostalgia from Mars mit einer Sammlung von Geschichten, Apokalypse-Wave-Musik und Mars-Living-Ansagen, um das Bild dieser dystopischen Welt zu zeichnen.

The Cub wird am 19. Januar für PC, PS4, PS5 und Nintendo Switch veröffentlicht. Ursprünglich war das Spiel auch für die Xbox angekündigt, aber das Team musste Ressourcen umschichten, weshalb die Veröffentlichung für die Xbox bis auf Weiteres verschoben wurde.