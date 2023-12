Like a Dragon: Infinite Wealth: Charakter-Spotlight mit Ichiban und mehr

Schaut euch hier neue Charakter-Spotlight-Video mit Ichiban Kasuga und weiteren Protagonisten an.

In drei neuen Charakter-Spotlight-Videos werden euch weitere Protagonisten aus Like a Dragon: Infinite Wealth vorgestellt. Mit dabei sind Ichiban Kasuga, Koichi Adachi und Joongi Han.

Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint am 26. Januar 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.