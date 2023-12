Prince of Persia: The Lost Crown: Goldene Aussichten für das nächste Kapitel

Die Tage vor Weihnachten versüßt Ubisoft den Fans mit der frohen Kunde, dass Prince of Persia: The Lost Crown den Goldstatus erreicht hat.

Via X/Twitter teilt Ubisoft noch vor Weihnachten gute Neuigkeiten mit der Community. Prince of Persia: The Lost Crown hat den Goldstatus erreicht. Damit ist das Spiel fertig und die finalen Vorbereitungen für die Veröffentlichung am 18. Januar 2024 beginnen.

„Im Namen des gesamten Teams können wir es kaum erwarten, dass ihr das Spiel in die Hand nehmt und das mythologische Persien als Sargon erkundet“, teilte das Unternehmen mit.

Wer übrigens ein paar Tage vorher schon reinschnuppern möchte, kann dies ab dem 11. Januar 2024 tun. An diesem Tag wird die Demo freigeschaltet, ehe es eine Woche später wirklich losgeht.

